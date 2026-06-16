Salud

Especialistas alertan sobre una forma de violencia silenciosa contra adultos mayores que suele pasar desapercibida

Expertos advierten que muchas vulneraciones hacia personas mayores ocurren sin agresiones físicas y permanecen normalizadas

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Por La Nación / Argentina / GDA
La autonomía, los cuidados y el acompañamiento adecuado son claves ante formas de maltrato que suelen pasar inadvertidas.
La autonomía, los cuidados y el acompañamiento adecuado son claves ante formas de maltrato que suelen pasar inadvertidas. (ChatGPT/Generada con IA)







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