Enero dispara las alertas por bruxismo: el estrés de inicio de año lo agrava

El aumento del estrés tras la Navidad y el arranque del año laboral explica por qué el bruxismo se detecta con mayor frecuencia en enero, según expertos

Por Europa Press
El estrés de inicio de año favorece el bruxismo. Especialistas alertan sobre síntomas frecuentes y recomiendan hábitos para mejorar el descanso y la salud bucodental.
El estrés de inicio de año favorece el bruxismo. Especialistas alertan sobre síntomas frecuentes y recomiendan hábitos para mejorar el descanso y la salud bucodental.







