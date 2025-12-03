El tipo de magnesio que puede regenerar músculos y huesos, según expertos

Este tipo de magnesio mejora funciones digestivas, musculares y óseas, y es recomendado si hay déficit nutricional, según expertos.

Los suplementos de magnesio han ganado popularidad debido a su rol esencial en distintas funciones vitales del cuerpo. Su consumo ha aumentado por el creciente reconocimiento de su importancia en el mantenimiento de la salud general.

El médico Gabriel Lapman, nefrólogo y autor del libro Más zapatillas, menos pastillas, indicó que el magnesio participa en más de 300 procesos metabólicos. Entre estos se encuentran:

La transmisión de señales eléctricas del sistema nervioso

La contracción muscular

La regulación de la presión arterial

La producción de energía y proteínas

La regulación de la glucosa en sangre

La formación de huesos, en colaboración con el calcio y la vitamina D

De acuerdo con Lapman, muchas personas optan por suplementos debido a un déficit nutricional de magnesio asociado al consumo frecuente de productos ultraprocesados. Esta deficiencia también puede presentarse en personas con dietas saludables, en especial si existen problemas gastrointestinales, como la celiaquía.

Lapman también señaló que quienes toman antibióticos pueden perder la capacidad de absorber adecuadamente el magnesio.

¿Para qué sirve el citrato de magnesio?

Entre las distintas formas disponibles, el citrato de magnesio se ha vuelto popular por su efecto laxante de acción rápida, ideal para tratar el estreñimiento ocasional. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos informó que sus efectos pueden manifestarse entre 30 minutos y seis horas tras su consumo.

Este compuesto no debe usarse por más de una semana sin la indicación de un profesional de salud. El exceso puede causar mareos, somnolencia, náuseas y bradicardia, según reportes de esa misma institución.

Además de su función digestiva, el citrato de magnesio colabora en la regeneración de tejidos musculares y óseos. También favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso.

La suplementación puede realizarse mediante cápsulas o polvo, y la dosis varía según edad, sexo, peso, estado de salud y requerimientos individuales. Lapman recalcó que la suplementación debe integrarse dentro de un estilo de vida saludable, con una alimentación balanceada, actividad física regular y descanso adecuado.

Signos que alertan de una deficiencia de magnesio

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) enumeró los síntomas comunes de un déficit sostenido de magnesio:

Pérdida del apetito

Fatiga generalizada

Náuseas o vómitos

Debilidad corporal

Calambres musculares

Sensación de hormigueo

Alteraciones en el ritmo cardíaco

La Universidad de Harvard advierte que este tipo de deficiencia resulta difícil de diagnosticar, ya que la mayoría del magnesio se encuentra almacenado en las células, no en la sangre. Por ello, los especialistas recomiendan consultar a un nutricionista que pueda analizar el plan de alimentación y determinar si la persona requiere suplementación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.