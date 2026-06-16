Salud

El tipo de magnesio que puede ayudar a reparar los músculos y los huesos, según experto

Expertos explican cómo esta forma de magnesio participa en funciones clave del organismo y cuándo podría requerirse suplementación

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Por O Globo / Brasil / GDA
El magnesio interviene en más de 300 procesos metabólicos. Su deficiencia puede causar fatiga, calambres y alteraciones cardíacas.
El magnesio interviene en más de 300 procesos metabólicos. Su deficiencia puede causar fatiga, calambres y alteraciones cardíacas. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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