El postre proteico que promete ayudarle a ganar masa muscular tras el ejercicio

El chef español Jordi Cruz, conocido por su papel como jurado en MasterChef España, presentó un postre proteico diseñado para apoyar el desarrollo muscular y mejorar el rendimiento físico. La receta combina ingredientes ricos en proteínas y bajos en grasa, por lo que resulta ideal para consumir después del entrenamiento.
El plato busca unir nutrición y sabor en una preparación sencilla. Su objetivo es aportar proteínas para la recuperación muscular sin aumentar de forma significativa las calorías. Por esa razón se plantea como una alternativa práctica para quienes mantienen una rutina de ejercicio.
La receta incluye gelatina neutra, proteína de suero sin sabor, leche desnatada y chocolate con 70% de cacao. También incorpora canela y puede endulzarse con eritritol u otros edulcorantes bajos en calorías. Según la propuesta del chef, incluso es posible añadir creatina monohidrato para reforzar el efecto en el desarrollo muscular.
La combinación de estos ingredientes permite obtener un postre cremoso y alto en proteínas. Al mismo tiempo mantiene un bajo contenido de grasas, lo que facilita su integración en dietas orientadas al rendimiento físico.
Guía para un postre proteico con textura perfecta. Técnica, precisión y equilibrio nutricional. Ingredientes: - 3 hojas de gelatina (2 g cada una) - 300 ml de agua - 160-200 g de proteína hidrolizada de suero sin sabor - 200 ml de leche desnatada - 1,5 g de canela en polvo - 5 g de cacao amargo en polvo - Semillas de 1 vaina de vainilla - 50 g de eritritol (o azúcar, opcional) - 90 g de chocolate 70 % cacao bajo en grasa y azúcar - 12 g de creatina (opcional) Elaboración: 1. Hidrata 3 hojas de gelatina (2 g cada una) en agua fría durante 5 minutos. 2. Mezcla 300 ml de agua con 160-200 g de proteína hidrolizada de suero sin sabor. Remueve bien y deja reposar 5 minutos hasta que se transforme en una crema. Este paso es clave para una textura fina. (Si utilizas creatina, añade aquí 12 g para que se hidrate correctamente y evitar textura arenosa.) 3. En un cazo incorpora 200 ml de leche desnatada, 1,5 g de canela, 5 g de cacao amargo y las semillas de 1 vaina de vainilla. Lleva al fuego y mezcla bien. 4. Cuando rompa a hervir, añade 50 g de eritritol (o azúcar) y 90 g de chocolate 70 % cacao bajo en grasa y azúcar. Remueve constantemente. En cuanto vuelva a arrancar el hervor, retira del fuego y termina de integrar el chocolate. 5. Escurre bien la gelatina hidratada e incorpórala al chocolate caliente. Mezcla hasta que se funda completamente. 6. Vierte esta mezcla sobre la crema de proteína y emulsiona bien. Cuela por un colador fino para asegurar una textura completamente lisa. 7. Rellena vasos con aproximadamente 190 g por ración (unos 40 g de proteína y 3 g de creatina por vasito). Tapa y deja reposar en frío toda la noche. Obtendrás un postre cremoso, estable y con una textura impecable. Si quieres llevarlo un paso más allá, puedes introducir la mezcla en un sifón con dos cargas de gas y dejarlo reposar en frío: conseguirás una mousse ligera, intensa y rica en proteína.♬ sonido original - JordiCruzOf
Alto contenido de proteína por porción
La receta produce entre 4 y 5 vasitos de 190 g cada uno. Cada porción aporta cerca de 40 g de proteína. También contiene poca grasa y entre 180 y 220 kcal.
El chef plantea este postre como un snack posterior al entrenamiento. En ese momento el organismo utiliza la proteína para favorecer la recuperación muscular.
La preparación debe mantenerse refrigerada. Se recomienda consumirla en un plazo máximo de 2 a 3 días para conservar la textura y el sabor.
Con esta receta, Jordi Cruz propone un postre que combina ingredientes funcionales y preparación sencilla. La idea busca ofrecer una alternativa dulce para quienes desean reforzar su alimentación tras la actividad física.
