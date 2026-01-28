El ‘oro rojo’ que impulsa la salud cerebral y la concentración: este jugo ayuda a regular la presión en la cabeza

La remolacha aporta nutrientes que mejoran la presión arterial, la memoria y el desempeño físico. Su consumo regular ofrece beneficios con ciertas precauciones.

La remolacha, también conocida como betabel, destaca por su color intenso y su perfil nutricional. Este tubérculo aporta compuestos que favorecen la salud cerebral, la circulación sanguínea y el rendimiento físico, según información de la Fundación Española de Nutrición (FEN). Su consumo ofrece beneficios, aunque requiere moderación en ciertos casos.

Este alimento contiene vitaminas y minerales esenciales, entre ellos vitamina C, vitamina B6, ácido fólico, magnesio, hierro y potasio. Además, aporta fibra dietética, betalaínas y nitratos naturales, sustancias asociadas con efectos positivos en el sistema cardiovascular.

Más allá de su uso frecuente en ensaladas y batidos, la remolacha se integra como una opción saludable en la alimentación diaria. No obstante, especialistas recomiendan precaución en personas con riesgo de cálculos renales, debido a su alto contenido de oxalatos.

Beneficios de la remolacha

Regulación de la presión arterial y salud cardiovascular

Los nitratos presentes en la remolacha favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos. Este efecto contribuye a reducir la presión arterial y a mejorar la circulación.

Investigaciones lideradas por un profesor de fisiología aplicada de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, señalaron que el consumo regular del jugo de remolacha redujo la presión sistólica entre 3 y 9 milímetros de mercurio, lo que podría disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares en la población.

Estimulación de la función cerebral

El óxido nítrico que se genera a partir de los nitratos incrementa el flujo sanguíneo al cerebro. Este proceso favorece la función cognitiva. Un estudio divulgado por la National Library of Medicine indicó que la remolacha mostró un efecto neuroprotector, con beneficios en la memoria, en especial en personas adultas mayores.

Mejora del rendimiento físico

El consumo de jugo de remolacha se asoció con un mejor desempeño deportivo. Un estudio del 2009 evidenció que los atletas lograron mayor velocidad y resistencia. Los especialistas explicaron que el óxido nítrico optimiza el uso del oxígeno en el músculo. Nutricionistas de Banner Health también observaron menor fatiga durante el ejercicio y una posible reducción del dolor muscular posterior.

A pesar de sus múltiples aportes, la remolacha puede causar efectos secundarios leves, como cambios temporales en el color de la orina y molestias digestivas en algunas personas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.