El ‘oro rojo’ que impulsa la salud cerebral y la concentración: este jugo ayuda a regular la presión en la cabeza

Este tubérculo rico en nitratos favorece la circulación y la función cognitiva, aunque especialistas recomiendan moderación por posibles efectos secundarios

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La remolacha aporta nutrientes que mejoran la presión arterial, la memoria y el desempeño físico. Su consumo regular ofrece beneficios con ciertas precauciones.
La remolacha aporta nutrientes que mejoran la presión arterial, la memoria y el desempeño físico. Su consumo regular ofrece beneficios con ciertas precauciones.







