Salud

El ‘olor a viejito’ existe y tiene una explicación científica

Investigadores explican cómo los cambios hormonales y la molécula 2-nonenal influyen en el desarrollo del “olor a viejito” desde los 60 años

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El “olor a viejito” proviene del compuesto 2-nonenal, que se genera por cambios en la piel desde los 60 años, sin relación con la higiene personal.
El “olor a viejito” proviene del compuesto 2-nonenal, que se genera por cambios en la piel desde los 60 años, sin relación con la higiene personal. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAdultos mayores
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.