El estreñimiento puede estar ligado a estas dos bacterias, señala estudio

Investigación publicada en Gut Microbes explicó cómo la degradación de la mucina intestinal provoca heces secas y dificulta la evacuación

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron que dos bacterias destruyen la mucina intestinal y generan estreñimiento crónico, con posibles vínculos al Parkinson.
Científicos hallaron que dos bacterias destruyen la mucina intestinal y generan estreñimiento crónico, con posibles vínculos al Parkinson.







