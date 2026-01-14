El error común al cocinar salmón que puede reducir hasta un 50% el omega 3, según nutricionistas

Nutricionistas explican qué métodos de cocción del salmón afectan el omega 3 y cuáles ayudan a preservar sus beneficios para la salud.

La forma de preparar el salmón en casa influye de manera directa en la cantidad de omega 3 que llega al plato. Especialistas en nutrición alertan que ciertos métodos de cocción habituales provocan la pérdida de entre un 30% y un 50% de estas grasas saludables.

Este pescado azul destaca por su aporte de ácidos grasos omega 3, asociados con beneficios cardiovasculares, efectos antiinflamatorios y apoyo al sistema inmunitario. Sin embargo, el uso de temperaturas altas o de fuego directo disminuye de forma considerable su valor nutricional.

La nutricionista Julia Farré explicó que el omega 3 se oxida con el calor. Este proceso reduce su presencia cuando el salmón se somete a técnicas agresivas de cocción. Por esta razón, el método elegido en la cocina resulta determinante para conservar sus propiedades.

Métodos recomendados para conservar los nutrientes

Los expertos aconsejan evitar el contacto directo con el fuego. Farré señaló que el consumo de salmón crudo representa la mejor alternativa, siempre que el producto se congele previamente para garantizar la seguridad alimentaria.

Cuando se opta por una preparación cocida, los dietistas coinciden en dos técnicas principales: cocción al vapor y papillote. Este último método consiste en envolver el pescado con vegetales en papel vegetal o para hornear. El cierre hermético permite que se cocine en sus propios jugos.

La asesora dietética y chef nutricional Mar San Juan indicó que, bajo este procedimiento, las propiedades nutricionales del alimento se mantienen, ya que no existe exposición a superficies abrasivas ni a calor directo.

¿Por qué el organismo necesita omega 3?

El interés médico en el consumo de salmón se relaciona con la incapacidad del cuerpo humano para producir omega 3 por sí mismo. Datos de Medline Plus detallan que estos ácidos grasos cumplen funciones clave en el sistema circulatorio.

Entre sus efectos se encuentran la disminución leve de la presión arterial, la reducción de triglicéridos en sangre, la prevención de acumulación de placa y colesterol en las arterias y la reducción del riesgo de arritmias.

Por estas razones, la American Heart Association recomienda ingerir al menos dos porciones semanales de pescado rico en estas grasas.

Beneficios adicionales del papillote

El uso del papillote no solo protege el omega 3 del salmón. Este método suele incorporar verduras, lo que aporta fibra, vitaminas y minerales. Especialistas en nutrición señalan que esta combinación mejora la digestión y aumenta la sensación de saciedad.

Para aplicar la técnica, se coloca el pescado junto con los vegetales sobre papel vegetal. Se agregan condimentos como zumo de limón y pequeñas cantidades de aceite de oliva. El envoltorio se cierra de forma hermética.

El vapor que se genera acelera la cocción en horno o microondas sin afectar el valor biológico del alimento. El resultado es un plato alto en proteínas, bajo en carbohidratos y con el potencial preventivo del omega 3 intacto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.