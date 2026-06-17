Salud

El dolor de hombro que no debe ignorar: podría ser una señal temprana de cáncer de pulmón

Especialistas advierten que una molestia prolongada en el hombro puede estar relacionada con enfermedades que suelen detectarse en etapas avanzadas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El dolor crónico en el hombro puede asociarse con cáncer de pulmón, linfoma no Hodgkin u otras afecciones que requieren valoración médica.
El dolor crónico en el hombro puede asociarse con cáncer de pulmón, linfoma no Hodgkin u otras afecciones que requieren valoración médica. (ChatGPT/Generada con IA)







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