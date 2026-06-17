El dolor de hombro que no debe ignorar: podría ser una señal temprana de cáncer de pulmón

El dolor crónico en el hombro puede asociarse con cáncer de pulmón, linfoma no Hodgkin u otras afecciones que requieren valoración médica.

Un dolor constante en el hombro podría ser más que una molestia muscular. Especialistas advierten que, en algunos casos, este síntoma puede estar relacionado con el cáncer de pulmón, una de las enfermedades con mayor mortalidad en el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón representa la principal causa de muerte por cáncer a nivel global. Su detección suele ocurrir en etapas avanzadas debido a que, en sus fases iniciales, no presenta síntomas evidentes.

Se estima que alrededor del 80% de los casos se diagnostica cuando la enfermedad ya avanzó o se diseminó a otras partes del cuerpo. Por esta razón, los expertos recomiendan consultar a un médico cuando un dolor persiste durante meses y no muestra mejoría.

¿Por qué el cáncer de pulmón puede causar dolor en el hombro?

El dolor en el hombro suele asociarse con lesiones, malas posturas o problemas musculares. Sin embargo, cuando se vuelve crónico, puede ser una señal de alerta.

Entre los síntomas relacionados con el cáncer de pulmón figuran molestias en el hombro, pecho, espalda, brazos y manos.

El neumólogo Archan Shah, del Banner MD Anderson Cancer Center, explicó que una de las causas es el denominado dolor referido. Este fenómeno ocurre cuando el dolor se origina en una parte del cuerpo, pero se percibe en otra zona diferente.

Además, el especialista señaló que estos síntomas pueden relacionarse con el tumor de Pancoast, una forma poco frecuente de cáncer de pulmón que se desarrolla en la parte superior de los pulmones y se extiende hacia tejidos cercanos.

Debido a su ubicación, este tipo de tumor puede no provocar los síntomas respiratorios habituales. En cambio, puede generar dolor en el omóplato, debilidad muscular, hormigueo o sudoración facial.

Otra enfermedad que también puede provocar dolor en el hombro

Las molestias persistentes en el hombro no solo se vinculan con el cáncer de pulmón.

Una investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) identificó al linfoma no Hodgkin (LNH) como una de las neoplasias más frecuentes en esta región del cuerpo.

Dentro de estos casos destaca el linfoma difuso de células B grandes (LDCBG).

Esta enfermedad afecta el sistema linfático, que incluye los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea. El sistema linfático forma parte de las defensas naturales del organismo y cumple una función clave en la lucha contra infecciones.

Cuándo acudir al médico

Los especialistas recomiendan buscar atención médica cuando el dolor en el hombro se mantiene durante un periodo prolongado o empeora con el tiempo.

Una valoración profesional permite determinar la causa de la molestia y realizar los exámenes necesarios para descartar enfermedades graves o iniciar tratamiento oportuno en caso de ser necesario.

Otras causas frecuentes de dolor en el hombro

El neumólogo Archan Shah enfatizó que no todo dolor en el hombro está relacionado con cáncer. Existen múltiples afecciones que pueden provocar este síntoma.

Entre las más comunes se encuentran:

Artritis en la articulación del hombro.

en la articulación del hombro. Espolones óseos en la zona.

en la zona. Desequilibrio muscular del hombro.

del hombro. Bursitis , inflamación de una bolsa llena de líquido que protege la articulación.

, inflamación de una bolsa llena de líquido que protege la articulación. Fracturas de los huesos del hombro.

de los huesos del hombro. Dislocación del hombro.

del hombro. Separación del hombro.

del hombro. Síndrome del hombro congelado .

. Sobrecarga o lesión de tendones cercanos.

cercanos. Lesiones nerviosas que alteran el movimiento del hombro.

que alteran el movimiento del hombro. Desgarros del manguito rotador .

. Mala postura y alteraciones en la mecánica del hombro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.