Salud

¿Desde qué edad la ciencia considera a una persona vieja? Un estudio da la respuesta

Investigadores analizaron más de 4.000 personas y definieron tres etapas del envejecimiento con base en proteínas y desgaste celular

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La ciencia identificó los momentos clave en que el cuerpo humano comienza a envejecer según marcadores biológicos internos.
La ciencia identificó los momentos clave en que el cuerpo humano comienza a envejecer según marcadores biológicos internos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEnvejecerSangre
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.