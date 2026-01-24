Salud

Descubren en el mar Caribe un compuesto que podría mejorar el tratamiento contra el cáncer

El hallazgo liderado por IMDEA Nutrición muestra que una proteína marina actúa de forma selectiva sobre células dañinas y mejora la remisión tumoral en modelos animales

Por Europa Press
Imagen representativa de células con StnIG. REMITIDA / HANDOUT por IMDEA NUTRICIÓN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/1/2026
Científicos descubren que un compuesto de una anémona caribeña elimina células senescentes sin dañar tejido sano y refuerza la quimioterapia en estudios experimentales. Imagen representativa de células con StnIG. (IMDEA NUTRICIÓN/IMDEA NUTRICIÓN)







