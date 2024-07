Dengue tiene a 10 personas hospitalizadas en Costa Rica, entre ellas un niño

El dengue no cede en Costa Rica. Los casos no solo son 329% más de los vistos para la misma época de 2023, sino que también las hospitalizaciones van en aumento. El Ministerio de Salud confirmó la mañana de este 18 de julio que hay 10 personas hospitalizadas por esta enfermedad, números que aunque bajos, no son comunes. Una de ellas es un menor de edad que está en el Hospital Nacional de Niños (HNN).

