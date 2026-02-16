Salud

¿Debo ejercitarme si todavía estoy adolorido del último entrenamiento? Especialista lo explica

El dolor muscular aparece hasta 72 horas después del ejercicio y puede afectar fuerza y coordinación sin frenar su progreso físico

Por O Globo / Brasil / GDA
El dolor muscular es una respuesta normal al ejercicio intenso. Entrenar en ese estado es posible, aunque el rendimiento baja.
El dolor muscular es una respuesta normal al ejercicio intenso. Entrenar en ese estado es posible, aunque el rendimiento baja. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

