Salud

Daniel López Rosetti, médico cardiólogo: ‘El movimiento no es sólo salud física, también es tratamiento’

Especialista detalla cuánto ejercicio se necesita y en cuánto tiempo se perciben mejoras en depresión, estrés y estados de ánimo bajos

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Por La Nación / Argentina / GDA
El cardiólogo Daniel López Rosetti explicó que el ejercicio actúa como tratamiento para la salud mental y mejora la depresión y el estrés en semanas.
El cardiólogo Daniel López Rosetti explicó que el ejercicio actúa como tratamiento para la salud mental y mejora la depresión y el estrés en semanas. (La Nación / Argentina / GDA/Rodrigo Nespolo)







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