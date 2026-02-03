Salud

Cuatro de cada 10 casos de cáncer en el mundo se podrían prevenir, según estudio de la OMS

La OMS analizó datos de 185 países y señaló que el tabaquismo, las infecciones y el alcohol explican millones de diagnósticos evitables cada año

Por Europa Press
Un informe global estimó que 7,1 millones de casos de cáncer diagnosticados en 2022 se asociaron con factores de riesgo que se pueden reducir.
Un informe global estimó que 7,1 millones de casos de cáncer diagnosticados en 2022 se asociaron con factores de riesgo que se pueden reducir.







notas ia
