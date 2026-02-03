Cuatro de cada 10 casos de cáncer en el mundo se podrían prevenir, según estudio de la OMS

Un informe global estimó que 7,1 millones de casos de cáncer diagnosticados en 2022 se asociaron con factores de riesgo que se pueden reducir.

Un análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) señaló que el 37,8% de los casos de cáncer diagnosticados en adultos durante 2022 se relacionó con factores de riesgo prevenibles.

El estudio, publicado en la revista Nature Medicine antes del Día Mundial contra el Cáncer, evaluó 18,7 millones de diagnósticos registrados en 185 países. De ese total, 7,1 millones de casos se asociaron con causas que se pueden reducir o evitar mediante acciones de prevención.

La investigación analizó 30 factores de riesgo prevenibles, entre ellos el tabaco, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal elevado, la contaminación ambiental, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve agentes infecciosos vinculados con el desarrollo de cáncer.

Los resultados indicaron que el tabaco ocupó el primer lugar como causa prevenible, con 3,3 millones de casos, lo que representó el 15,1% del total. En segundo lugar, se ubicaron las infecciones, responsables del 10,2%, equivalentes a 2,2 millones de diagnósticos. El alcohol apareció en tercer puesto, con 700.000 casos, es decir, el 3,2%.

De acuerdo con la IARC, estos datos permitieron identificar dónde los esfuerzos de prevención pueden generar mayor impacto en la reducción de la carga mundial del cáncer.

¿Por qué los humanos desarrollamos cáncer?

Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino concentraron casi la mitad de todos los casos prevenibles a nivel global. El estudio atribuyó 1,8 millones de diagnósticos al cáncer de pulmón, 784.073 al cáncer de estómago y 662.044 al cáncer de cuello uterino.

En el caso del cáncer de pulmón, la principal relación se dio con el tabaquismo y la contaminación del aire. El cáncer gástrico se vinculó principalmente con la infección por Helicobacter pylori. El cáncer de cuello uterino se asoció de forma predominante con el virus del papiloma humano (VPH).

El estudio destacó el potencial de las estrategias de control de infecciones y de vacunación para reducir de manera equitativa la incidencia del cáncer en el mundo, en especial en regiones con menor acceso a servicios de salud.

Entre las mujeres, la mayor proporción de cánceres prevenibles se relacionó con el VPH de alto riesgo. Entre los hombres, el informe subrayó el vínculo entre cáncer de estómago y Helicobacter pylori, así como entre cáncer de hígado y los virus de la hepatitis B y C.

Más casos prevenibles entre hombres

El análisis mostró diferencias importantes según el sexo. En los hombres, se registraron 2,7 millones de casos prevenibles, lo que representó el 45,4% de los nuevos diagnósticos. En las mujeres, la cifra también alcanzó 2,7 millones, pero correspondió al 29,7% del total en ese grupo.

En la población masculina, el tabaquismo explicó cerca del 23% de los nuevos casos de cáncer. Le siguieron las infecciones, con un 9%, y el alcohol, con un 4%. En las mujeres, las infecciones, en especial el VPH, representaron el 11%. Luego aparecieron el tabaquismo, con un 6 %, y el índice de masa corporal elevado, con un 3%.

El estudio también evidenció fuertes diferencias regionales. En Asia oriental, algunos países registraron que casi el 70% de los cánceres en hombres se relacionó con factores prevenibles. En África subsahariana, más del 40% de los cánceres en mujeres se atribuyó a los riesgos analizados.

El tabaquismo predominó como la principal causa prevenible en hombres en 126 de los 185 países estudiados. En el caso de las mujeres, las infecciones encabezaron la lista en 141 países, lo que reflejó diferencias epidemiológicas y sociales entre regiones.

La OMS señaló que los hallazgos confirmaron que muchos tipos de cáncer se pueden prevenir mediante políticas públicas y acciones comunitarias enfocadas en la reducción del riesgo.

El organismo internacional insistió en que la prevención debe comunicarse con cuidado. El objetivo, según la OMS, es reducir los factores de riesgo sin generar culpa en las personas diagnosticadas, ya que la estigmatización afecta la salud mental y retrasa la atención médica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.