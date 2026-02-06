Salud

¿Cuántos vasos de agua ayudan a controlar la inflamación del hígado graso? Esto señalan especialistas

El hígado graso avanza sin síntomas claros y puede causar daños severos. Especialistas explican cómo la hidratación diaria apoya la función hepática

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El hígado graso suele ser silencioso. La ingesta diaria de seis a ocho vasos de agua ayuda al metabolismo de grasas y al cuidado del hígado.
El hígado graso suele ser silencioso. La ingesta diaria de seis a ocho vasos de agua ayuda al metabolismo de grasas y al cuidado del hígado. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGhígado grasoagua
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.