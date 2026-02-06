¿Cuántos vasos de agua ayudan a controlar la inflamación del hígado graso? Esto señalan especialistas

El hígado graso suele ser silencioso. La ingesta diaria de seis a ocho vasos de agua ayuda al metabolismo de grasas y al cuidado del hígado.

La esteatosis hepática, conocida como hígado graso metabólico, consiste en la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. Esta condición se relaciona con obesidad, exceso de peso y diabetes. Aunque en etapas iniciales no suele causar síntomas, su progresión puede derivar en cirrosis o cáncer hepático si no existe control médico.

Información de la Fundación Santa Fe de Bogotá indica que la enfermedad no presenta complicaciones graves cuando recibe seguimiento adecuado. Sin embargo, sin control, el daño hepático avanza de forma progresiva y puede volverse irreversible. El principal problema radica en que el padecimiento suele desarrollarse de manera silenciosa.

Señales poco específicas complican la detección

El hígado graso no genera manifestaciones claras en la mayoría de los casos. Algunas personas reportan fatiga persistente, malestar general o dolor en la parte superior derecha del abdomen. El Manual MSD señala que estas molestias suelen ser leves, lo que retrasa el diagnóstico oportuno.

Riesgos asociados al deterioro del hígado

Entre las complicaciones más frecuentes aparece la fibrosis hepática. Este proceso surge cuando el hígado intenta repararse tras una inflamación constante y produce tejido fibroso que afecta su función normal. Estudios divulgados en la revista Clínicas e Investigación en Hepatología y Gastroenterología detallan que el hígado graso no alcohólico impacta de forma significativa la calidad de vida de quienes lo padecen.

El papel de la hidratación en la salud hepática

La hidratación adecuada se considera un apoyo importante para la función del hígado. El consumo regular de agua facilita la eliminación de toxinas y favorece el metabolismo de las grasas. Una investigación publicada en Nature expone que una ingesta constante de agua incrementa la oxidación de grasas y contribuye a regular el consumo energético.

La Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos recomienda un consumo promedio de seis a ocho vasos de agua al día, equivalentes a 1,5 a 2 litros. Esta sugerencia parte de que el cuerpo pierde diariamente entre 1,5 y 2,5 litros de líquidos mediante el sudor y la orina.

Qué es el hígado graso y por qué representa un riesgo

La enfermedad del hígado graso se define por la acumulación de más del 5% de grasa en las células hepáticas. Aunque pequeñas cantidades resultan normales, el exceso genera inflamación y daño celular.La forma más común en países occidentales corresponde al hígado graso no alcohólico, que afecta a adultos y niños y suele pasar desapercibido en sus fases iniciales.

