Salud

Cuánto tiempo tarda en formarse un cálculo renal y cómo puedo prevenirlo

Las piedras en los riñones pueden formarse en semanas, meses o años, según el historial clínico y los factores de riesgo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y los problemas cardíacos afectan directamente la salud de los riñones. La imagen ilustra los riñones y destaca los principales factores de riesgo que comprometen su función, así como la importancia de una detección temprana.
Enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y los problemas cardíacos afectan directamente la salud de los riñones. La imagen ilustra los riñones y destaca los principales factores de riesgo que comprometen su función, así como la importancia de una detección temprana. (Canva/Canva)







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