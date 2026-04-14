Cuánto tiempo tarda en formarse un cálculo renal y cómo puedo prevenirlo

Los cálculos renales, conocidos comúnmente como piedras en los riñones, son unas formaciones sólidas están compuestas por sales minerales que se cristalizan dentro del riñón, un órgano que actúa como filtro de impurezas en el cuerpo humano.
Estos cristales se agrupan y forman piedras en la parte interna del riñón. Con el tiempo, pueden desprenderse y descender por el uréter, el conducto que conecta el riñón con la vejiga.
Algunas piedras pueden pasar por el sistema urinario sin generar molestias. Sin embargo, otras se quedan atascadas y provocan dolor intenso, sangrado y complicaciones.
¿En cuánto tiempo se forma un cálculo renal?
El periodo de formación de las piedras varía entre personas. Algunas se desarrollan en pocas semanas. Otras pueden tardar meses o incluso años.
Cuando hay factores de riesgo presentes, el proceso suele ser más rápido.
Tipos de piedras en el riñón
Existen cuatro tipos principales de cálculos renales:
- Cálculos de calcio: Representan entre 70% y 80% de los casos. Se forman por exceso de calcio y oxalato. Están relacionados con la alimentación.
- Cálculos de estruvita: Surgen tras infecciones del tracto urinario. Pueden crecer con rapidez y sin síntomas evidentes.
- Cálculos de ácido úrico: Afectan a personas con desequilibrio hídrico, dieta alta en proteínas, gota o problemas de absorción.
- Cálculos de cistina: Se producen por cistinúria, un trastorno hereditario que provoca la excreción excesiva de un aminoácido específico.
Síntomas más comunes
Las personas que presentan piedras en los riñones pueden experimentar:
- Dolor en la parte baja de la espalda
- Ardor al orinar
- Presencia de sangre en la orina
- Necesidad frecuente de orinar
Factores que aumentan el riesgo
El riesgo de desarrollar cálculos renales aumenta cuando hay:
- Predisposición genética
- Sexo masculino
- Edad entre 30 y 40 años
- Infecciones urinarias previas
- Alteraciones anatómicas del tracto urinario
- Consumo excesivo de diuréticos
- Obstrucción de vías urinarias
- Dietas con mucho sodio y poca agua
- Aumento de calcio o ácido úrico en la orina
- Bajo nivel de citrato urinario
¿Cómo prevenir las piedras en los riñones?
La hidratación es la primera medida de prevención. También se recomienda:
- Consumir 2 litros de agua al día
- Realizar ejercicio con regularidad
- Reducir el consumo de sal y azúcar
- Evitar la automedicación
- Controlar presión arterial, colesterol y glucosa
- Asistir a controles médicos regulares
- Realizar exámenes de detección, como creatinina y orina tipo I
Tratamientos disponibles
El tratamiento depende del tamaño y la ubicación del cálculo. Cuando es posible, los médicos optan por la expulsión natural, mediante medicamentos que alivien el dolor y dilaten las vías urinarias.
En otros casos, se requiere cirugía, como la ureteroscopía, procedimiento en el cual se inserta un instrumento por la uretra para localizar y retirar la piedra.
Las personas con síntomas deben buscar atención médica inmediata.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.