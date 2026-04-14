Cuánto tiempo tarda en formarse un cálculo renal y cómo puedo prevenirlo

Enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y los problemas cardíacos afectan directamente la salud de los riñones. La imagen ilustra los riñones y destaca los principales factores de riesgo que comprometen su función, así como la importancia de una detección temprana.

Los cálculos renales, conocidos comúnmente como piedras en los riñones, son unas formaciones sólidas están compuestas por sales minerales que se cristalizan dentro del riñón, un órgano que actúa como filtro de impurezas en el cuerpo humano.

Estos cristales se agrupan y forman piedras en la parte interna del riñón. Con el tiempo, pueden desprenderse y descender por el uréter, el conducto que conecta el riñón con la vejiga.

Algunas piedras pueden pasar por el sistema urinario sin generar molestias. Sin embargo, otras se quedan atascadas y provocan dolor intenso, sangrado y complicaciones.

¿En cuánto tiempo se forma un cálculo renal?

El periodo de formación de las piedras varía entre personas. Algunas se desarrollan en pocas semanas. Otras pueden tardar meses o incluso años.

Cuando hay factores de riesgo presentes, el proceso suele ser más rápido.

Tipos de piedras en el riñón

Existen cuatro tipos principales de cálculos renales:

Cálculos de calcio : Representan entre 70% y 80% de los casos. Se forman por exceso de calcio y oxalato . Están relacionados con la alimentación.

: Representan entre de los casos. Se forman por exceso de . Están relacionados con la alimentación. Cálculos de estruvita : Surgen tras infecciones del tracto urinario. Pueden crecer con rapidez y sin síntomas evidentes.

: Surgen tras infecciones del tracto urinario. Pueden crecer con rapidez y sin síntomas evidentes. Cálculos de ácido úrico : Afectan a personas con desequilibrio hídrico , dieta alta en proteínas , gota o problemas de absorción .

: Afectan a personas con , , o . Cálculos de cistina: Se producen por cistinúria, un trastorno hereditario que provoca la excreción excesiva de un aminoácido específico.

¿Qué son las piedras en los riñones y por qué es necesario tratarlas?

Síntomas más comunes

Las personas que presentan piedras en los riñones pueden experimentar:

Dolor en la parte baja de la espalda

Ardor al orinar

Presencia de sangre en la orina

Necesidad frecuente de orinar

Factores que aumentan el riesgo

El riesgo de desarrollar cálculos renales aumenta cuando hay:

Predisposición genética

Sexo masculino

Edad entre 30 y 40 años

Infecciones urinarias previas

Alteraciones anatómicas del tracto urinario

Consumo excesivo de diuréticos

Obstrucción de vías urinarias

Dietas con mucho sodio y poca agua

Aumento de calcio o ácido úrico en la orina

en la orina Bajo nivel de citrato urinario

La formación de piedras en los riñones varía según la persona. Una buena hidratación puede prevenir este problema. (Canva/Canva)

¿Cómo prevenir las piedras en los riñones?

La hidratación es la primera medida de prevención. También se recomienda:

Consumir 2 litros de agua al día

Realizar ejercicio con regularidad

Reducir el consumo de sal y azúcar

Evitar la automedicación

Controlar presión arterial, colesterol y glucosa

Asistir a controles médicos regulares

Realizar exámenes de detección, como creatinina y orina tipo I

Tratamientos disponibles

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación del cálculo. Cuando es posible, los médicos optan por la expulsión natural, mediante medicamentos que alivien el dolor y dilaten las vías urinarias.

En otros casos, se requiere cirugía, como la ureteroscopía, procedimiento en el cual se inserta un instrumento por la uretra para localizar y retirar la piedra.

Las personas con síntomas deben buscar atención médica inmediata.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.