¿Cuánto cardio necesita para empezar a quemar grasa? La respuesta sorprende y rompe un mito común

La quema de grasa inicia antes de lo que se pensaba. La intensidad, duración y tipo de ejercicio determinan el gasto energético.

Durante años se difundió la idea de que usted debe realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico para empezar a quemar grasa. Sin embargo, esa creencia es incorrecta. Un especialista en preparación física sostiene que el proceso inicia mucho antes.

Según el entrenador Márcio Atalla, el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía incluso en reposo. Durante los primeros segundos de actividad aeróbica, el organismo ya recurre a este recurso energético.

En los primeros 10 segundos de ejercicio, el combustible principal es el glicógeno muscular. Aun así, cerca de un 3% de la energía proviene de la grasa. Después de un minuto y medio, ese aporte sube hasta un 50%. Tras 3 minutos, supera el 90%.

El especialista explica que el cuerpo cambia rápidamente la fuente de energía. Esto ocurre conforme avanza la actividad física.

Más tiempo, mayor quema de grasa

Atalla señala que cuanto más tiempo se mantenga la actividad aeróbica, mayor será la quema de grasa. Este efecto no depende del tipo de ejercicio.

Caminar, correr o usar bicicleta generan resultados. Lo relevante es la continuidad del esfuerzo.

Intensidad y tipo de ejercicio influyen

La intensidad del entrenamiento también influye en el gasto energético. Incluso en sesiones cortas, un mayor esfuerzo favorece la quema de calorías.

Los ejercicios que involucran varios grupos musculares resultan más eficientes para adelgazar. Entre ellos destacan la corrida, la natación y el remo.

Por qué el cuerpo usa grasa

El organismo utiliza grasa porque es la forma más eficiente de producir ATP, la molécula que proporciona energía a las células.

Toda actividad diaria requiere ATP. Caminar, mover un objeto o mantener el corazón en funcionamiento dependen de esta molécula.

El cuerpo produce ATP más rápido a partir de carbohidratos. Estos se almacenan como glicógeno en los músculos. Sin embargo, esa reserva es limitada. Solo se acumula cerca de 1 kilo en el organismo.

En cambio, la grasa se almacena en grandes cantidades. Por eso, durante la actividad aeróbica, se convierte en la principal fuente de energía.

El especialista enfatiza que lo más importante es realizar ejercicio de forma constante. El tiempo o el tipo de rutina no deben ser una barrera para iniciar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.