Salud

¿Cuánto cardio necesita para empezar a quemar grasa? La respuesta sorprende y rompe un mito común

Un especialista detalla cómo el cuerpo comienza a usar grasa desde los primeros minutos del ejercicio aeróbico y qué influye en el proceso

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Por O Globo / Brasil / GDA
La quema de grasa inicia antes de lo que se pensaba. La intensidad, duración y tipo de ejercicio determinan el gasto energético.
La quema de grasa inicia antes de lo que se pensaba. La intensidad, duración y tipo de ejercicio determinan el gasto energético. (Canva stock/Jonathan Borba de Pexels/nearkrasaesom)







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