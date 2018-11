Pero todo tiene un límite y hay quienes no saben cómo establecerlo. Hablamos de personas que, en un intento por estar en ese lugar del otro, se ponen, no solo sus zapatos, si no que intentan llevar su ropa y todas sus cargas. Es gente que termina preocupándose más por las vicisitudes de sus amigos o seres queridos que por las propias.