¿Cuáles son las emociones que más viven en Costa Rica? Estudio internacional lo exploró

No todas las personas viven las emociones de la misma forma y las diferencias pueden verse incluso de un país a otro. Un estudio internacional se dio a la tarea de investigar en 142 naciones cómo expresan las personas sus sentimientos y emociones.

Se trata del Reporte Global de Emociones 2024, de la firma Gallup, que reunió encuestas telefónicas a más de 1.000 personas por cada país. En total, se tomaron en cuenta las opiniones de más de 146.000 personas mayores de 15 años.

Las personas respondieron preguntas sobre diferentes categorías emocionales: enojo, tristeza, estrés, preocupación, y dolor, en el ámbito de emociones popularmente llamadas “negativas”. También se exploraron las emociones popularmente llamadas “positivas”: alegría, sentirse descansado, si habían aprendido algo o se habían sentido útiles en el último día, si habían sonreído o reído y si habían sido tratados con respeto.

Se analizó cada emoción por aparte, pero también las emociones positivas y negativas como un todo. Aunque no es su propósito principal, este documento va más allá del Reporte Mundial de la Felicidad, que busca ver las herramientas que tienen los habitantes de cada país para ser felices (y del que Costa Rica es el país más feliz de América). En cambio, el Reporte Global de Emociones ve a las personas como entes más integrales, con diferentes sensaciones positivas y negativas y que estas pueden mezclarse y ser simultáneas.

Costa Rica fue de los países que participó. De hecho, es de los 10 países con mejores puntuaciones en las emociones positivas. Los nacionales dieron una calificación de 83 de 100. Es la cuarta más alta, compartida con El Salvador. Por encima de nuestro país están Paraguay y Panamá (86 puntos), Guatemala (85) y México y Tailandia (84 puntos).

“En los últimos años, los países de América Latina han dominado la lista de los países donde se reportan más emociones positivas cada día”, cita el informe.

Costa Rica incluso está en cuarto lugar de los países donde las personas se sienten más respetadas, con un 97% de las personas afirmando que en el último día se habían sentido tratadas con respeto.

Sin embargo, los países latinoamericanos no aparecen en la lista de países con menos emociones negativas, los países menos negativos se vieron principalmente en Asia y Europa del Este.

Las emociones positivas en Costa Rica

Este informe coincide con la película "Intensamente 2", que explora las diferentes emociones en una adolescente.

Antes de seguir, una precisión. Ninguna emoción es “buena” o “mala” en sí misma. Las emociones simplemente son estados necesarios y normales en un ser humano de acuerdo con las diferentes experiencias vividas. Sin embargo, reconocer esos sentimientos nos hará ver si hay ajustes necesarios y si hay que buscar ayuda profesional.

En este caso, las emociones se agrupan como “positivas” y “negativas”, según cómo son popularmente conocidas y cómo hacen sentir a las personas y a quienes están a su alrededor.

La emoción de la alegría

Costa Rica es de los países donde más se expresa la alegría. El 86% de las personas dijeron haberla sentido en las últimas 24 horas. Esto ubica a los nacionales en el puesto 6 entre 142 países (o en el puesto 136 si se toma como base los de menos alegría). Este puesto lo comparte con otras tres naciones: Dinamarca, México y Uzbekistán.

Los países en donde sus habitantes dijeron haber sentido más alegría en el último día fueron Guatemala, Malasia y Paraguay, con un 88% cada una. Y los tres países con menos alegría fueron Sierra Leona y Afganistán, con 33%, y Chipre del Norte, con 39%.

La emoción de sentirse descansado

Aunque se considera una emoción para muchas personas, sentirse bien descansado es vital para el bienestar, según el reporte.

En Costa Rica, el 75% de las personas dijo sentirse bien descansado. Esto le significa el puesto 26 como país con personas con mejor descanso, o el 116 en los países con menos descanso. Este puesto lo comparte con Alemania, Irlanda, Nicaragua, Singapur, Suiza y Taiwán.

Los países donde las personas se sienten más descansados son Vietnam (92%), Malasia (90%) y Kuwait (85%). Los países donde el descanso es peor son Ucrania (44%), Afganistán (46%) y Chipre del Norte (50%).

La emoción del aprendizaje

Aunque este aspecto tampoco se encaja en muchas definiciones de emoción, el estudio consideró que esto es vital para el bienestar de una persona. Sentir que un día aprendió algo, de cualquier tema.

Costa Rica aparece en el puesto 13 donde más personas dijeron haber aprendido algo (o el 129 donde menos lo dijeron). Esto se obtuvo al alcanzar el 69% de respuestas positivas. Este puesto lo comparte con Finlandia, Indonesia, México y Venezuela.

Los países en donde más personas dijeron haber aprendido algo en las últimas 24 horas fueron Senegal (79%), Guatemala y Filipinas, estos últimos con 75%. Los países con menor aprendizaje fueron Bangladesh y Afganistán, con 17%, y Chipre del Norte, con 19%.

La emoción de reír y sonreír

Costa Rica está en el puesto 11 con personas que más sonrieron o se rieron en las últimas 24 horas (o puesto 131, si se toma como referencia quienes menos sonríen. El 86% de los ticos dijeron haberse reído o sonreído el día anterior, puesto compartido con Níger.

Los países donde más se experimentó esto fueron Indonesia y Senegal, con 90% y Guatemala, con 89%. En donde menos se sonrió fue en Afganistán (28%), Turquía (37%) y Chipre del Norte (38%).

La emoción de ser tratado con respeto

El 97% dijo que había sido tratado con respeto en el último día, lo que posiciona a Costa Rica como el cuarto país donde la gente se sintió así. Este puesto también lo tienen Vietnam, Venezuela, Portugal, Paraguay, Nicaragua y Georgia.

Los tres países que puntuaron mejor fueron Colombia, Uruguay y Chile, todos con 98%. Y los países con peor puntuación fueron Lituania (67%), Chad (64%) y Etiopía (62%).

Las emociones negativas en Costa Rica

Alegría, descanso, respeto y aprendizaje estuvieron entre las consultas realizadas en el estudio. (Shutterstock)

De acuerdo con el reporte, la identificación de estas emociones nos hará percatarnos de si algo no va bien, ver cómo mejorarlo con lo que se tiene a mano, tomar decisiones y buscar ayuda profesional.

La emoción del enojo

Entre 142 países, Costa Rica ocupa el puesto 62 de los países con menos enojo (o el puesto 80 de los de más enojo). El 17% de las personas encuestadas dijo haber sentido enojo en las últimas 24 horas y el 83% dijo no haberlo sentido.

Este puesto lo comparte con otros países: Reino Unido, Sudáfrica, Mozambique, Malawi, Ghana, Francia y Austria.

Los países con más enojo fueron Chipre del Norte, con un 49% de personas expresando enojo, Iraq (47%) y Armenia (46%). Y los tres países con menos enojo fueron Vietnam, con un 5% de personas que reportaron haber sentido enojo en el último día, y Finlandia y Estonia, con un 7% cada una.

La emoción de la tristeza

Costa Rica ocupa el puesto 65 con menos tristeza (o el puesto 77 con más tristeza), con un 24% de personas reportando tristeza en las últimas 24 horas y un 76% sin haberla experimentado. Este puesto lo comparte con Yemen, Panamá, Malta, Latvia, Ghana, Alemania, Brasil y Australia.

Los países que experimentaron más tristeza fueron Chad y Guinea, con 52% cada uno, e Israel, con 51%. Por su parte, los tres países con menos tristeza fueron Taiwán, con un 6%; Kosovo, con 7%, y Polonia, con 10%.

La emoción del estrés

Aquí la situación cambia. El estrés es la emoción negativa dominante. Costa Rica ocupa el puesto 38 de países con más estrés (o el 104 de los países con menos estrés). El 45% dijo haberse sentido estresado en las últimas 24 horas, un 54% dijo no haberlo sentido y un 1% no supo o no respondió.

Los países con mayor estrés fueron Chipre del Norte (65%), Israel (62%) y Nigeria (59%). Los de menos estrés fueron Kirguistán (8%), Uzbekistán (13%) y Vietnam (14%).

La emoción de la preocupación

También esta es una emoción en donde Costa Rica se ubica entre los países con mayor impacto. Es el puesto 62 de países con más preocupación (o el puesto 80 con menos preocupación). El 43% de los encuestados dijo haberse sentido preocupado en el último día, y un 57% dijo no haberlo hecho.

Costa Rica compartió ese puesto con Mauritania, Guatemala y Chile.

Los tres países con mayor preocupación fueron Afganistán (67%), Israel (67%) y Guinea (65%). Los de menor preocupación fueron Kazajistán (12%), Taiwán (17%) y Vietnam (20%).

La emoción del dolor físico

Costa Rica ocupa el puesto 51 de las personas que más experimentan dolor físico (o el 91 con menos dolor), con un 38% estableciendo que sintieron dolor y un 62% de los que no. Este lugar lo comparte con Perú, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Botsuana, Bolivia y Armenia.

Los tres países con mayor dolor físico son Sierra Leona (70%), Chad (65%) y Comoros (59%). Los que menos dolor reportaron fueron Vietnam (7%), China (13%) y Polonia (15%).