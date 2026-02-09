Salud

Consumo de café y té se asoció con menor riesgo de demencia, según estudio

Investigación con seguimiento de hasta 43 años vinculó 2 a 3 tazas de café o 1 a 2 de té al día con menor deterioro cognitivo

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Personas que consumieron café con cafeína o té de forma moderada mostraron menor riesgo de demencia y mejor desempeño cognitivo.
Personas que consumieron café con cafeína o té de forma moderada mostraron menor riesgo de demencia y mejor desempeño cognitivo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCaféDemencia
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.