Congelar el pan puede reducir picos de glucosa y mejorar la saciedad, según nutricionista

El congelamiento transforma parte del almidón en una forma más resistente y de digestión lenta, lo que puede mejorar la saciedad en ciertos casos

Por O Globo / Brasil / GDA
El pan congelado genera una digestión más lenta del almidón. El efecto ayuda a la glicosa y la saciedad en algunos organismos.
El pan congelado genera una digestión más lenta del almidón. El efecto ayuda a la glicosa y la saciedad en algunos organismos. (Canva/Canva)







