Congelar el pan puede reducir picos de glucosa y mejorar la saciedad, según nutricionista

El pan congelado genera una digestión más lenta del almidón. El efecto ayuda a la glicosa y la saciedad en algunos organismos.

Congelar el pan no solo extiende su consumo hasta cerca de seis meses. Esta práctica también modifica la forma en que el cuerpo procesa el almidón. El cambio puede ayudar a controlar la glucosa y a generar una sensación de comida más ligera en algunas personas.

El beneficio no aplica de forma universal. Especialistas en nutrición señalan que el efecto depende del organismo de cada individuo y del tipo de pan que se consuma.

La nutricionista materno infantil Juliana Galvão explicó que el congelamiento no convierte al pan en un alimento saludable por sí mismo. Tampoco elimina el gluten ni corrige el nivel de ultraprocesamiento. Indicó que el efecto es limitado en cantidad, pero relevante desde el punto de vista clínico cuando se da en el contexto adecuado.

Cuando panes ricos en almidón como pan francés, pan blanco, pan de forma o integral común se congelan y luego se descongelan o se tuestan, ocurre un proceso conocido como retrogradación del almidón.

Este fenómeno transforma parte del almidón en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que el organismo digiere con mayor lentitud.

Durante el congelamiento y el enfriamiento, el almidón gelatinizado se reorganiza. En ese proceso se forma almidón resistente tipo 3, una fracción que no se digiere en el intestino delgado. Este componente llega al colon y se fermenta por la microbiota intestinal.

Ese comportamiento permite que actúe de manera similar a una fibra prebiótica, al alimentar bacterias beneficiosas y favorecer un tránsito intestinal más equilibrado. Por esa razón, el pan congelado puede resultar una opción útil para quienes buscan una dieta más estable.

Debido a esta modificación, el pan congelado suele provocar un aumento menor de la glucosa en sangre en comparación con el pan fresco. La digestión más lenta contribuye a prolongar la saciedad y a reducir los picos de energía seguidos por hambre rápida.

Nutricionistas indicaron que el pan, especialmente cuando se tuesta después de descongelarlo, puede reducir el índice glucémico de la comida y mejorar la sensación de llenura en algunas personas.

Galvão señaló que las investigaciones sobre este tema son recientes. También aclaró que el efecto no se presenta en todos los casos y que la respuesta varía según el metabolismo de cada persona.

