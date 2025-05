Con solo 20 segundos diarios: este ejercicio mejora la postura y fortalece el abdomen rápidamente

En redes sociales surgió un desafío que ganó fuerza rápidamente entre personas de todas las edades. Se trata del #plankchallenge, un reto que propone realizar ejercicios de plancha durante 30 días para fortalecer el abdomen y mejorar la postura.

Este reto, impulsado por dos reconocidas influencers italianas, sugiere comenzar con solo 20 segundos diarios. Con el tiempo, la resistencia permite llegar a los 5 minutos.

El objetivo principal es fortalecer el core, el grupo de músculos que estabiliza el centro del cuerpo y que resulta clave para el equilibrio y la movilidad.

¿Qué es la plancha?

La plancha es un ejercicio isométrico, lo cual significa que no hay movimiento, a diferencia de otros ejercicios abdominales.

La persona mantiene una postura similar a la de un push-up, pero sin descender. Este tipo de rutina reduce el riesgo de lesiones en la columna, la pelvis y la cintura, según especialistas en fisioterapia.

¿Por qué es tan efectiva?

La Escuela de Medicina de Harvard señala que el fortalecimiento del núcleo corporal mejora la resistencia física y ayuda a tolerar otras disciplinas deportivas.

Además, no requiere equipo, gimnasio ni experiencia previa. Solo se necesita constancia.

Investigaciones científicas han comprobado su efectividad. Un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research indicó que las planchas activan más eficientemente los músculos abdominales que otros ejercicios tradicionales.

Otro estudio, con 120 pacientes que sufrían dolor lumbar crónico, demostró que los ejercicios de estabilización como la plancha ofrecieron mejores resultados que tratamientos fisioterapéuticos convencionales.

La plancha puede ser un movimiento estático o dinámico, que no requiere de equipo externo ni de ir al gimnasio y que mejora la postura. (Canva/Canva)

Beneficios del #plankchallenge

Entre las ventajas de este ejercicio destacan:

Mejora de la postura

Incremento del equilibrio

Fortalecimiento muscular

Reducción del riesgo de lesiones

Alivio del dolor lumbar

Además, puede realizarse de forma estática o dinámica, sin la necesidad de herramientas adicionales.

¿Qué cuidados se deben tener?

El Hospital de Clínicas de Cleveland advierte que no se debe sentir dolor en la espalda ni en los hombros al realizar este ejercicio.

En caso de presentar molestias, se recomienda consultar con un profesional de salud antes de continuar.

