“No es que las empresas deban sentarse a hacer diagnósticos grandísimos y a conocer de memoria las características de cada persona. Es tener una escucha activa, pensar en función de los pensamientos del otro. Hay, por ejemplo, lugares de trabajo que deciden hacer clases de zumba para motivar a los trabajadores, pero las hacen obligatorias, ¿y qué pasa si a mí no me gusta la zumba? Nada hacés con planes recreativos si no escuchás necesidades, y esos planes no pueden ser imposiciones”, destacó Warner.