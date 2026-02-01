Salud

Cómo prevenir el hígado graso y los hábitos clave para proteger el hígado

Control del peso, alimentación equilibrada y actividad física reducen el riesgo de hígado graso y evitan que la enfermedad avance a fases más graves

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El hígado graso aumenta en la población. Médicos detallan hábitos clave que ayudan a frenar el daño hepático y reducir complicaciones severas.
El hígado graso aumenta en la población. Médicos detallan hábitos clave que ayudan a frenar el daño hepático y reducir complicaciones severas. (Canva/Canva)







