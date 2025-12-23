Cómo evitar molestias digestivas durante las fiestas navideñas: claves para disfrutar sin problemas

Recomendaciones nutricionales permiten reducir colitis, reflujo e hinchazón durante las celebraciones de fin de año sin dejar de disfrutar la comida.

La temporada festiva combina momentos de alegría, deliciosa comida y gratos encuentros. Sin embargo, los excesos pueden causar molestias digestivas, como colitis, reflujo o hinchazón.

La nutricionista Cinthya Castillo compartío a Revista Perfil unos consejos prácticos para cuidar la salud digestiva sin sacrificar el disfrute.

1. Controle las porciones

Probar un poco de todo no significa comer en exceso. Las raciones moderadas evitan la indigestión. Comience con alimentos ligeros, como ensaladas, para llegar a los platos principales sin un hambre voraz.

2. Bebidas con moderación

El alcohol y las gaseosas, comunes en los brindis, pueden irritar el estómago y generar inflamación o gases. Prefiera agua o infusiones para acompañar las comidas.

3. Infusiones digestivas

Tés como el de manzanilla, menta o jengibre ayudan a reducir gases e inflamación. Una taza antes o después de comer mejora la digestión.

4. Mastique despacio

Comer rápido dificulta la digestión y fomenta la hinchazón. Al masticar adecuadamente, el estómago trabaja menos y se evitan molestias.

5. Manténgase activo

Un paseo breve después de comer puede prevenir la acidez y mejorar la digestión. También ayuda a equilibrar el consumo calórico.

6. Evite alimentos problemáticos

Los platillos grasosos, picantes o altos en carbohidratos refinados pueden causar reflujo o colitis. Priorice opciones más saludables como frutas y vegetales.

¿Cómo evitar las molestias digestivas?