Salud

Cómo evitar molestias digestivas durante las fiestas navideñas: claves para disfrutar sin problemas

El control de porciones, las infusiones y la actividad física ligera ayudan a prevenir molestias digestivas comunes en la temporada navideña

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C. y Heilyn Gómez V
Persona con malestar estomacal junto a un brindis con copas de champaña; representa los efectos digestivos del exceso de comidas y bebidas durante las festividades.
Recomendaciones nutricionales permiten reducir colitis, reflujo e hinchazón durante las celebraciones de fin de año sin dejar de disfrutar la comida.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDigestiónColitisNavidadFiestas navideñas
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.