Salud

Cómo evitar la pérdida de músculo después de los 45 años: la fruta clave que debería consumir a diario

Cambios hormonales y metabólicos aceleran la pérdida de músculo tras los 45 años. Una fruta seca muestra efectos positivos en fuerza, huesos e inflamación

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Investigaciones asocian el consumo diario de ciruelas pasas con mejoras en masa muscular, densidad ósea y marcadores inflamatorios en mayores de 45 años.
Investigaciones asocian el consumo diario de ciruelas pasas con mejoras en masa muscular, densidad ósea y marcadores inflamatorios en mayores de 45 años. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCiruelaCiruela pasaPasas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.