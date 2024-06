Cómo eliminar el mal aliento: Causas y soluciones según expertos

El mal aliento matutino es un problema común que afecta a muchas personas. Su intensidad varía, y en algunos casos puede ser tan fuerte que resulta molesto para quienes comparten el mismo espacio. Las causas van desde una higiene bucal deficiente hasta problemas de salud oral más serios. Un experto en salud dental brinda consejos para reconocer y combatir este problema.

El cuerpo humano genera olores naturales, como la transpiración, y existen productos diseñados para prevenirlos. En el caso del mal aliento, este se relaciona directamente con la higiene bucal diaria, un hábito que a veces se descuida.

Según el medio inglés The Sun, el especialista en odontología Ferakh Hamid, de Aesthetique Dental Care indicó que el mal aliento “a menudo es causado por una mala higiene bucal: cuando las partículas de comida permanecen, las bacterias se acumulan en la placa y provocan el mal aliento”. Además, advirtió: “También puede indicar problemas dentales más graves, como caries o enfermedades de las encías”.

Causas del mal aliento

Boca seca : La saliva ayuda a neutralizar las bacterias y mantener un pH saludable. Su escasez puede facilitar la propagación de bacterias y, consecuentemente, generar mal olor.

: La saliva ayuda a neutralizar las bacterias y mantener un pH saludable. Su escasez puede facilitar la propagación de bacterias y, consecuentemente, generar mal olor. Dieta : Alimentos como la cebolla y el ajo son conocidos por provocar mal aliento.

: Alimentos como la cebolla y el ajo son conocidos por provocar mal aliento. Higiene bucal deficiente: La limpieza adecuada de los dientes es esencial para evitar que los restos de comida permanezcan en la boca durante la noche.

“Cuando no nos cepillamos bien los dientes, se acumula placa. No eliminarla con el cepillado y el uso de hilo dental puede hacer que vaya por debajo de la línea de las encías y provoque infecciones, lo que no solo daña la estructura de nuestros dientes, sino que también provoca mal aliento debido a las bacterias involucradas”, explicó el Dr. Hamid.

Cómo combatir el mal aliento

Mejorar el cepillado y usar hilo dental : La higiene bucal rigurosa es clave.

: La higiene bucal rigurosa es clave. Utilizar un raspador de lengua : Este elimina las bacterias alojadas en la lengua.

: Este elimina las bacterias alojadas en la lengua. Dejar de fumar : Abandonar el cigarrillo mejora significativamente la salud bucal.

: Abandonar el cigarrillo mejora significativamente la salud bucal. Mantenerse hidratado : Beber agua frecuentemente ayuda a limpiar la boca de manera natural.

: Beber agua frecuentemente ayuda a limpiar la boca de manera natural. Comer alimentos saludables: Consumir frutas y verduras durante el día estimula la producción de saliva, que ayuda a eliminar las bacterias.

Si ninguno de estos pasos funciona, se recomienda consultar a un médico para obtener asesoramiento profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.