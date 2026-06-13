Salud

Comer piña todos los días: 5 beneficios para la salud que respaldan la ciencia

La bromelina y el alto contenido de vitaminas convierten a esta fruta tropical en una aliada para distintas funciones del organismo

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Por La Nación / Argentina / GDA
La piña aporta fibra, vitamina C y bromelina. Estos componentes favorecen la digestión, la hidratación y otros procesos del cuerpo.
La piña aporta fibra, vitamina C y bromelina. Estos componentes favorecen la digestión, la hidratación y otros procesos del cuerpo. (ChatGPT/Generada con IA)







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