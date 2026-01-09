Salud

Científicos detectan cambios genéticos en bacterias intestinales vinculados al consumo de ultraprocesados

Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles revela que la dieta moderna impulsa adaptaciones rápidas en el microbioma humano a escala global

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigación publicada en Nature muestra que bacterias intestinales modifican su ADN en pocas décadas por el consumo habitual de ultraprocesados.
