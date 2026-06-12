Salud

Caminar, conducir o trabajar al aire libre elevan la exposición a radiación ultravioleta y el riesgo de cáncer de piel

Especialistas advierten que la exposición acumulada al sol fuera de vacaciones influye en el aumento de tumores cutáneos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Caminar, conducir o trabajar al aire libre también expone la piel a radiación ultravioleta que puede favorecer el cáncer de piel.
Caminar, conducir o trabajar al aire libre también expone la piel a radiación ultravioleta que puede favorecer el cáncer de piel. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCáncerCáncer de piel
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.