Caminar, conducir o trabajar al aire libre elevan la exposición a radiación ultravioleta y el riesgo de cáncer de piel

Caminar, conducir o trabajar al aire libre también expone la piel a radiación ultravioleta que puede favorecer el cáncer de piel.

Gran parte del daño solar acumulado en la piel ocurre durante actividades cotidianas que muchas personas consideran inofensivas. Así lo advirtió el director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), Miguel Sánchez Viera, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora este 13 de junio.

El especialista señaló que uno de los errores más frecuentes consiste en creer que la exposición solar representa un riesgo únicamente durante visitas a la playa o cuando aparecen quemaduras visibles. Sin embargo, indicó que la radiación ultravioleta se acumula a lo largo de toda la vida y gran parte de ese impacto ocurre en situaciones habituales.

Actividades como caminar por la ciudad, permanecer en una terraza, practicar deporte al aire libre, trabajar en exteriores o conducir exponen la piel a radiación ultravioleta de forma constante. Según el dermatólogo, la piel recibe esta radiación de la misma manera aunque la persona no se encuentre en un entorno vacacional.

La advertencia cobra relevancia en un contexto donde los casos de cáncer de piel continúan en aumento en España.

De acuerdo con datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán 8.074 nuevos casos de melanoma. A esa cifra se suman cerca de 78.000 casos de cáncer de piel no melanoma, lo que convierte a los tumores cutáneos en uno de los tipos de cáncer más frecuentes del país.

Profesiones con mayor exposición acumulada

Los especialistas identifican varios grupos laborales con una exposición prolongada al sol. Entre ellos figuran agricultores, jardineros, albañiles, repartidores, policías y socorristas.

Según Sánchez Viera, estas personas enfrentan un mayor riesgo de desarrollar tumores cutáneos debido a la exposición repetida durante años. El experto explicó que el peligro no depende únicamente de la intensidad de la radiación solar, sino también del tiempo acumulado de exposición a lo largo de la vida laboral.

Conducir también expone a radiación UVA

Otro aspecto poco conocido es la exposición solar durante la conducción.

El dermatólogo explicó que el parabrisas bloquea buena parte de la radiación UVB, asociada con las quemaduras solares. No obstante, permite el paso de una cantidad importante de radiación UVA, relacionada con el fotoenvejecimiento y con daños acumulativos en el ADN celular.

Como consecuencia, los especialistas observan con frecuencia un mayor envejecimiento de la piel y una incidencia más alta de lesiones precancerosas en el lado del cuerpo que recibe más exposición solar durante años de conducción.

Además, el médico recordó que la piel conserva la huella de la exposición solar. Por esa razón, muchos cánceres diagnosticados en la actualidad guardan relación con exposiciones ocurridas décadas atrás.

La detección temprana sigue siendo clave

A pesar del incremento de casos, los especialistas destacan que el cáncer de piel figura entre los tumores más prevenibles.

También indican que cuando se detecta en etapas tempranas las probabilidades de curación son muy altas. Por ello, insisten en que la protección solar debe formar parte de la rutina diaria y no limitarse a los periodos de vacaciones.

Entre las recomendaciones figuran aplicar protector solar de amplio espectro todos los días en zonas expuestas como rostro, cuello y manos. Además, aconsejan reaplicarlo cada dos horas cuando se permanece al aire libre o existe sudoración intensa.

Los expertos también recomiendan utilizar gafas de sol homologadas, sombreros o gorras, buscar espacios con sombra y emplear ropa con tejidos densos o fotoprotectores durante actividades prolongadas en exteriores.

Asimismo, consideran importante realizar revisiones dermatológicas periódicas, especialmente en personas con antecedentes familiares de cáncer de piel, piel clara o una elevada cantidad de lunares.

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