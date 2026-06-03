Salud

Cambios hormonales afectan las defensas de las mujeres: el ejercicio surge como un aliado clave

Investigadores identificaron vacíos en estudios previos y preparan una nueva investigación para determinar cómo la actividad física impacta la inmunidad femenina.

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cambios en estrógeno y progesterona alteran la inflamación del organismo. Científicos buscan determinar cómo el ejercicio puede reducir esos efectos.
Cambios en estrógeno y progesterona alteran la inflamación del organismo. Científicos buscan determinar cómo el ejercicio puede reducir esos efectos. (ChatGPT/Generada con IA)







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