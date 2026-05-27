Salud

Cambiar los hábitos puede prevenir hasta el 60% de los casos de cáncer de hígado

El cáncer de hígado avanza de forma silenciosa. Expertos insisten en prevención temprana y vigilancia en pacientes con factores de riesgo

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Por O Globo / Brasil / GDA
La detección temprana y hábitos saludables pueden reducir el impacto del cáncer de hígado, una de las enfermedades más mortales del mundo.
La detección temprana y hábitos saludables pueden reducir el impacto del cáncer de hígado, una de las enfermedades más mortales del mundo. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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