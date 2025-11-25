Salud

Cambiar hábitos puede prevenir hasta un 60% de los casos de cáncer de hígado

La obesidad y el alcohol se convirtieron en factores de riesgo clave para el cáncer de hígado, enfermedad que podría duplicarse en 25 años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El cáncer de hígado podría duplicar su incidencia hacia 2050. La prevención depende de vacunas, diagnóstico precoz y cambio de hábitos.
El cáncer de hígado podría duplicar su incidencia hacia 2050. La prevención depende de vacunas, diagnóstico precoz y cambio de hábitos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCáncerCáncer de hígadoHígado
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.