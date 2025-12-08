Café sin azúcar: el efecto poco conocido que tiene sobre su memoria y corazón

Un estudio científico comprobó que el café sin azúcar beneficia la memoria, el corazón y ayuda a bajar de peso si se consume con moderación

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, demostró que el consumo frecuente de café sin azúcar impacta de forma positiva en la memoria, el sistema cardiovascular y el metabolismo.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Neuroscience, confirmaron que esta bebida tiene efectos sobre áreas específicas del cerebro y ayuda a proteger las células cuando se evita el uso de endulzantes.

Cómo influye en la memoria

Los científicos examinaron cómo la cafeína actúa sobre las funciones cerebrales. El análisis se centró en el hipocampo, una región directamente asociada con la memoria.

Detectaron que la bebida fortalecía las conexiones neuronales. Esta acción facilita una mayor capacidad para mantenerse alerta y enfocado, en especial cuando se ingiere con regularidad y sin azúcar añadida.

También comprobaron que el efecto de la cafeína puede prolongarse durante varias horas si la persona la consume en cantidades moderadas.

Beneficios para el corazón

El estudio identificó que el café negro también beneficia al sistema circulatorio. El consumo moderado ayuda a reducir el riesgo de obstrucción arterial, lo que resulta clave para prevenir enfermedades del corazón.

Además, se determinó que esta infusión representa una fuente natural de antioxidantes, los cuales protegen al cuerpo contra la oxidación celular. Esta defensa contribuye a frenar el envejecimiento prematuro y el deterioro de los tejidos.

Mejora la salud bucal y apoya el control del peso

El café sin aditivos también mostró un efecto favorable en la salud dental. El análisis indicó que sus propiedades pueden contribuir a combatir la aparición de caries, siempre que se consuma sin azúcar ni edulcorantes artificiales.

Por otra parte, el café sin azúcar se destacó como una bebida de bajo contenido calórico que puede integrarse con facilidad a planes de control de peso. Los investigadores explicaron que sus efectos favorecen dos procesos clave:

Aceleración del metabolismo basal. Estimulación de la termogénesis, mecanismo que permite al cuerpo generar calor y gastar más energía.

Ambos procesos ayudan a reducir la grasa corporal cuando se acompaña de una alimentación balanceada y hábitos saludables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.