Café sin azúcar: el efecto poco conocido que tiene sobre su memoria y corazón

Un reciente estudio reveló los beneficios del café sin azúcar en el cerebro, el sistema circulatorio y el metabolismo. También identificó posibles efectos secundarios

Por La Nación / Argentina / GDA
Un estudio científico comprobó que el café sin azúcar beneficia la memoria, el corazón y ayuda a bajar de peso si se consume con moderación
Un estudio científico comprobó que el café sin azúcar beneficia la memoria, el corazón y ayuda a bajar de peso si se consume con moderación (Canva/Canva)







