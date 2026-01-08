Salud

Bloquear proteína del envejecimiento permite regenerar cartílago y frenar artritis en ratones, según estudio de Stanford

Investigadores lograron revertir el desgaste del cartílago y reducir la artritis en ratones al inhibir una proteína que aumenta con la edad

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La inhibición de la proteína 15-PGDH permitió regenerar cartílago envejecido y frenar la artritis en ratones y muestras humanas.
La inhibición de la proteína 15-PGDH permitió regenerar cartílago envejecido y frenar la artritis en ratones y muestras humanas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArtritis
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.