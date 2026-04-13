Salud

Bañarse con agua fría o caliente: cuál opción beneficia más su piel, cabello y circulación según expertos

La temperatura del agua impacta el cuerpo más de lo que parece y puede influir en la piel, el cabello y la salud cardiovascular

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Por El Comercio / Perú / GDA
El agua fría y caliente generan efectos distintos en el organismo. Elegir bien la temperatura mejora la piel, el cabello y la circulación.
El agua fría y caliente generan efectos distintos en el organismo. Elegir bien la temperatura mejora la piel, el cabello y la circulación. (Canva Stock/Milan Markovic y Nikkytok de Getty Images)







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El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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