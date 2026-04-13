Bañarse con agua fría o caliente: cuál opción beneficia más su piel, cabello y circulación según expertos

El agua fría y caliente generan efectos distintos en el organismo. Elegir bien la temperatura mejora la piel, el cabello y la circulación.

La temperatura del agua al bañarse influye en la salud de la piel, el cabello y la circulación. Esta decisión diaria activa respuestas distintas en el organismo. También puede afectar el estado de ánimo y el descanso.

Especialistas médicos y dermatológicos coinciden en que no existe una única opción ideal. La elección depende de las necesidades de cada persona y del momento del día.

Cómo reacciona el cuerpo según la temperatura

Una ducha fría provoca que los vasos sanguíneos se contraigan. Este proceso aumenta el flujo hacia órganos vitales. También activa el sistema nervioso y eleva la frecuencia cardíaca.

De acuerdo con médicos de Cleveland Clinic y especialistas en dermatología, esta reacción estimula sustancias como la noradrenalina y las endorfinas. Estas mejoran el estado de ánimo y aumentan la energía.

Además, el agua fría puede reducir la inflamación. También favorece la recuperación muscular tras el ejercicio.

En contraste, una ducha caliente genera vasodilatación. Los vasos sanguíneos se expanden. Esto produce relajación y disminuye el estrés.

Cardiólogos señalan que el agua caliente puede favorecer el sueño. También ayuda a relajar los músculos y aliviar tensiones.

Efectos en la piel y el cabello

El uso frecuente de agua caliente puede debilitar la barrera natural de la piel. Especialistas indican que elimina los aceites naturales. Esto genera sequedad, irritación y mayor sensibilidad.

En el cabello, el calor abre la cutícula. Esto facilita la limpieza. Sin embargo aumenta la porosidad y el frizz.

Por otro lado, el agua fría ayuda a cerrar los poros. También reduce la inflamación y mejora la apariencia de la piel grasa o irritada.

En el cabello, permite retener la hidratación. Además aporta brillo y controla el exceso de grasa en el cuero cabelludo.

Dermatólogos recomiendan el uso de agua tibia en personas con piel sensible o afecciones como acné o dermatitis.

Impacto en la circulación y el corazón

La temperatura del agua tiene efectos directos en la circulación. El agua fría puede elevar la presión arterial de forma momentánea.

En personas sanas, este efecto estimula el retorno venoso. También ayuda a reducir la hinchazón en las piernas.

Sin embargo, especialistas advierten que en personas con enfermedades cardíacas o hipertensión no controlada puede representar un riesgo.

El agua caliente mejora el flujo sanguíneo y la oxigenación. No obstante, también puede provocar mareos o desmayos en algunos casos.

Las duchas de contraste, que alternan agua fría y caliente, se utilizan en fisioterapia. Médicos indican que estimulan la circulación y ayudan en la recuperación muscular.

Casos en los que se debe tener precaución

Personas con hipertensión, diabetes o problemas circulatorios deben evitar cambios bruscos de temperatura.

También quienes presentan enfermedades cardiovasculares, hipotensión o sensibilidad al frío. En estos casos se recomienda valoración médica.

Claves para elegir la ducha ideal

La elección depende del objetivo. No existe una temperatura universal.

Especialistas en medicina interna señalan que una ducha fría puede oscilar entre 20 y 25 °C. Una caliente no debe superar los 38 °C.

El tiempo recomendado es de 5 a 15 minutos. Las duchas calientes deben durar menos de 10 minutos. Las frías pueden ser de 2 a 4 minutos.

Las duchas frías se recomiendan en la mañana. Ayudan a activar el cuerpo.

Las duchas calientes resultan más adecuadas en la noche. Favorecen la relajación y el sueño.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.