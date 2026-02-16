Aumentar masa muscular: el alimento que potencia el crecimiento y fortalece los huesos

Ricas en fibra, calcio y vitaminas, las pasas aportan energía inmediata y apoyan el desarrollo muscular según investigaciones.

La planificación de dietas orientadas al rendimiento físico incorpora ingredientes naturales con alta densidad energética. Entre las recomendaciones nutricionales destaca un fruto seco por su aporte al desarrollo muscular y a la salud ósea: las pasas de uva.

Este alimento deshidratado influye en la proteína IGF-1, molécula que regula la hormona del crecimiento y consolida la estructura de los huesos. Su consumo favorece la ganancia de volumen en las fibras musculares. También aporta energía inmediata para la actividad deportiva.

Investigación respalda sus beneficios

La Universidad Estatal de Oklahoma realizó un estudio sobre las propiedades de esta fruta. El informe determinó que las pasas ofrecen beneficios significativos para la salud ósea y el crecimiento.

La investigación vinculó la ingesta de uvas secas con el fortalecimiento del sistema esquelético. La presencia de calcio y boro en su composición previene el deterioro de las piezas óseas a largo plazo.

Composición nutricional de las pasas de uva

La Fundación Española de la Nutrición definió este producto como un superalimento. Su perfil se caracteriza por la abundancia de hidratos de carbono y fibra dietética.

Cada 100 gramos aportan 289 kilocalorías. El contenido de grasas es bajo y alcanza 1,17 gramos. Las grasas saturadas se sitúan en 0,56 gramos.

La riqueza vitamínica incluye los grupos K, B3 y B1. También aporta hierro, sodio, fósforo y calcio. Estos componentes mejoran la circulación sanguínea y favorecen la eliminación de toxinas.

La fibra alcanza 4,38 gramos por cada 100 gramos de producto. Esta característica genera mayor saciedad. El nivel de proteína se ubica en 1,84 gramos. Los azúcares naturales representan 60,16 gramos del total.

Las pasas de uva, un superalimento ideal para mejorar la salud cardiovascular y ósea, y promover la pérdida de peso de manera natural. (Canva)

Beneficios digestivos y cardiovasculares

La fibra presente en las uvas deshidratadas actúa sobre el tránsito intestinal. Sustancias como pectina, celulosa y hemicelulosa regulan el funcionamiento del organismo. Estas fibras alivian el estreñimiento y facilitan la expulsión de desechos.

El consumo de este fruto reduce la absorción de grasas de otros alimentos. Este efecto disminuye los niveles de colesterol en sangre.

La salud del corazón recibe protección gracias a las vitaminas C y K. Estos nutrientes evitan la calcificación de las arterias. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias permiten un mejor control de la presión arterial.

Especialistas en salud indicaron que su capacidad antioxidante favorece la salud cardiovascular y bucal. Además, su bajo índice glucémico permite utilizarla como snack saludable en distintos momentos del día.

Cantidad recomendada y formas de consumo

La cantidad aconsejada oscila entre dos y tres porciones diarias. Esta medida equivale a 200 gramos de uva fresca.

En la preparación de jugos se recomienda precaución. El agregado de endulzantes artificiales eleva los niveles de glucosa en sangre.

La fruta seca se integra con facilidad en ensaladas, platos con carnes o mezclas con otros frutos secos.

