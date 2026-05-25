Salud

Aplicar bicarbonato de sodio y romero en las canas: para qué sirve y cómo hacerlo

La mezcla casera con romero y bicarbonato destaca por sus posibles beneficios para reducir las canas en cabellos oscuros

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Por La Nación / Argentina / GDA
Aplicar romero y bicarbonato en el cabello gana popularidad entre quienes buscan disminuir las canas de forma natural.
Aplicar romero y bicarbonato en el cabello gana popularidad entre quienes buscan disminuir las canas de forma natural. (ChatGPT/Generada con IA)







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