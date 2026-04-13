Adultos mayores y menores de cuatro años concentran la mayoría de infecciones respiratorias agudas graves

Los casos acumulados de IRAG suman 2.328 hasta la semana 12. La población de 75 años y más es la más afectada, seguida por los niños de 1 a 4 años. Imágenes con fines ilustrativos.

Costa Rica registró un total de 2.328 casos acumulados de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) a la semana epidemiológica 12 de 2026. Los datos oficiales revelan que el mayor impacto ocurre en poblaciones específicas.

El Boletín Epidemiológico 12 del Ministerio de Salud indica que las personas de 75 años y más registran la cifra más alta de casos reportados. Este grupo lidera la distribución por edad en las estadísticas de vigilancia.

Los niños de entre 1 y 4 años ocupan el segundo lugar en volumen de reportes por IRAG. El informe destaca que es en estos extremos de la vida donde más casos de infecciones respiratorias agudas graves se presentaron. El Hospital Nacional de Niños (HNN) tiene el canal endémico de IRAG en zona de alarma.

La Región Huetar Norte presenta la tasa de incidencia más elevada de todo el territorio nacional. Le siguen en afectación por número de habitantes las regiones Brunca y Central Este.