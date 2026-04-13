Salud

Adultos mayores y menores de cuatro años concentran la mayoría de infecciones respiratorias agudas graves

El Ministerio de Salud confirma que los mayores de 75 años y menores de entre 1 y 4 años concentran la mayoría de casos de IRAG en el territorio nacional

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Por Marianela Arias Vilchez
Los casos acumulados de IRAG suman 2.328 hasta la semana 12. La población de 75 años y más es la más afectada, seguida por los niños de 1 a 4 años.
Los casos acumulados de IRAG suman 2.328 hasta la semana 12. La población de 75 años y más es la más afectada, seguida por los niños de 1 a 4 años. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva stock/studioroman / urzine de urzine)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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