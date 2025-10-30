Salud

Adoptó a bebé con hidrocefalia que fue abandonado en un hospital: ‘Viví los cinco mejores años de mi vida’

La historia de amor incondicional entre una madre y su hijo adoptivo con hidrocefalia, que dejó una huella imborrable

Por O Globo / Brasil / GDA
Una madre adoptiva cuenta cómo la vida le cambió al acoger a un bebé con hidrocefalia, quien le dio cinco años de felicidad.
Una madre adoptiva cuenta cómo la vida le cambió al acoger a un bebé con hidrocefalia, quien le dio cinco años de felicidad. (O Globo/OG)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

