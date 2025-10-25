Salud

Adolescente en Nueva Zelanda terminó sin parte del intestino luego de tragar 200 imanes

Autoridades sanitarias de Nueva Zelanda insisten en la vigilancia parental, ante el acceso que tienen los menores a juguetes peligrosos vendidos en línea

Por O Globo / Brasil / GDA
Un menor requirió cirugía urgente tras tragar 200 imanes. El caso reavivó alertas sobre riesgos de productos prohibidos y retos virales.
Un menor requirió cirugía urgente tras tragar 200 imanes. El caso reavivó alertas sobre los riesgos de productos prohibidos y retos virales. Foto: (Lekamalage et al./Canva)







