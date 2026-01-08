¿A qué edad se considera una persona vieja hoy en día, según la ciencia? (Es mucho más de lo que muchos imaginan)

La edad biológica no coincide con la percepción social y la ciencia explica cuándo comienza realmente la vejez.

La ciencia ofrece una respuesta basada en datos biológicos y no en percepciones sociales. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Nature Medicine, determinó con precisión las edades en que el cuerpo humano entra en distintas fases del envejecimiento. El análisis se basó en miles de muestras de sangre y en el comportamiento de proteínas clave del organismo.

La edad en que el cuerpo empieza a envejecer

El estudio identificó un primer punto de inflexión a los 34 años. En esa edad aparecen cambios internos asociados con el inicio del deterioro físico. Desde ese momento y hasta los 60 años, las personas se mantienen dentro de la etapa definida como edad adulta.

Según los investigadores, esta fase no representa vejez, sino el comienzo de transformaciones biológicas graduales que se desarrollan de forma silenciosa en el cuerpo humano.

Cuándo inicia la vejez según la biología

La investigación dividió el envejecimiento en tres etapas. La segunda corresponde a la madurez tardía, que abarca desde los 60 hasta los 78 años. Solo a partir de los 78 años la ciencia considera que una persona entra en la vejez propiamente dicha.

En cada una de estas fases, las proteínas del organismo pasan de niveles estables a una disminución progresiva. Este proceso se vincula con la menor capacidad del cuerpo para reparar el ADN, lo que acelera el desgaste celular con el paso del tiempo.

Por qué las proteínas revelan la edad real

El equipo científico analizó el plasma sanguíneo de 4.263 personas, con edades entre 18 y 95 años. El autor del estudio, Tony Wyss-Coray, explicó que las proteínas son esenciales para medir la edad biológica, ya que reflejan los cambios internos del cuerpo y no solo los años cumplidos.

El análisis detectó 1.379 proteínas que varían según la edad, tras examinar más de 3.000 tipos diferentes en cada participante. Con apenas 373 proteínas, los investigadores lograron predecir la edad de una persona con alta exactitud. Añadir más proteínas solo mejoró ligeramente la precisión.

Órganos, envejecimiento y diferencias entre personas

Las proteínas también permitieron evaluar el estado de los órganos vitales. El modelo científico calculó una brecha de edad, que compara la edad biológica de una persona con la de otras de la misma edad cronológica, según su perfil molecular.

Entre los signos físicos más comunes de la vejez, el estudio identificó la ralentización del metabolismo, el debilitamiento óseo, cambios en el sueño y una reducción de la visión y la audición. También se observaron arrugas, manchas en la piel, pérdida de masa muscular y una movilidad más lenta.

La revista Nature Medicine señaló que el envejecimiento genera un deterioro progresivo en la estructura y función de los tejidos en todo el organismo.

