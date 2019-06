Acerca del tiempo que destinan los hombres costarricenses al cuido de los niños no hay datos oficiales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que el tiempo efectivo que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado es de 36 horas a la semana, mientras los hombres destinan 13 minutos con 55 segundos (cerca de la tercera parte del tiempo). No obstante, debe tomarse en cuenta que esto incluye no solamente el cuido de los menores, si no también las labores de limpieza del hogar y la preparación de las comidas.