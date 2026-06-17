5 sándwiches altos en proteína que facilitan los almuerzos de la semana laboral

Desde hummus hasta pollo grillado, estas recetas ofrecen alternativas sencillas para preparar almuerzos nutritivos y fáciles de llevar.

Comer de forma saludable en el trabajo no requiere largas horas en la cocina. El nutricionista Juan Manuel Hierro recomienda cinco opciones de sándwiches ricos en proteína que ayudan a mantener la saciedad y aportan nutrientes clave para enfrentar la jornada.

Las exigencias del día a día obligan a muchas personas a pasar gran parte de su tiempo fuera de casa. En ese contexto, las comidas rápidas, prácticas y fáciles de transportar suelen ganar protagonismo. Entre ellas, los sándwiches destacan como una de las alternativas más utilizadas.

Sin embargo, no todos los sándwiches ofrecen la misma calidad nutricional. Según explicó Hierro, una planificación adecuada permite convertirlos en preparaciones completas y equilibradas.

Estas opciones resultan útiles para quienes desean mejorar su composición corporal. También funcionan para quienes buscan alternativas saludables para el trabajo, la universidad, los viajes o después de la actividad física.

Las proteínas cumplen funciones importantes dentro de la alimentación diaria. Contribuyen al mantenimiento de un peso saludable. Favorecen el desarrollo de masa muscular. Además, aumentan la sensación de saciedad y mejoran la calidad nutricional de las comidas.

La combinación de proteínas con vegetales, grasas saludables y panes de mejor perfil nutricional ayuda a obtener preparaciones más completas. También permite sostener los niveles de energía durante el día.

Cinco recetas prácticas para cada día de la semana

Las siguientes propuestas destacan por su contenido de proteína y por su facilidad de transporte. Cada receta permite consultar ingredientes, generar una lista de compras, escuchar el proceso de preparación, guardar la receta y revisar la información nutricional.

Lunes: sándwich integral de hummus y vegetales

Esta preparación combina hummus, huevo, aguacate y vegetales frescos.

El hummus aporta proteínas de origen vegetal y fibra. El huevo suma proteína adicional. El aguacate y los vegetales complementan la receta con textura, sabor y nutrientes.

Martes: wrap proteico de atún y yogur

El atún aporta proteínas de alta calidad.

La receta incorpora vegetales crocantes y un aderezo elaborado con yogur. Es una opción adecuada para un almuerzo rápido, una vianda o una cena ligera.

Miércoles: sándwich de carne y vegetales asados

Esta alternativa permite aprovechar sobras de carne y transformarlas en una comida práctica.

Los vegetales asados aportan variedad de sabores y convierten la preparación en una opción más elaborada sin perder comodidad.

Jueves: sándwich de huevo, ricota y espinaca

La combinación de huevo, ricota y espinaca ofrece proteínas, calcio y vegetales.

Se trata de un relleno suave y versátil que funciona para distintas comidas del día.

Viernes: sándwich de pollo grillado y aguacate

El pollo grillado aporta proteínas magras.

El aguacate añade grasas saludables. El tomate y las hojas verdes completan una preparación fresca, equilibrada y rendidora para resolver cualquier tiempo de comida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.