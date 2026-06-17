Salud

5 sándwiches altos en proteína que facilitan los almuerzos de la semana laboral

¿Se queda sin ideas para el almuerzo en el trabajo? Descubra cinco combinaciones fáciles de preparar, ricas en proteína y pensadas para mantener la energía y la saciedad durante toda la jornada

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Por La Nación / Argentina / GDA
Desde hummus hasta pollo grillado, estas recetas ofrecen alternativas sencillas para preparar almuerzos nutritivos y fáciles de llevar.
Desde hummus hasta pollo grillado, estas recetas ofrecen alternativas sencillas para preparar almuerzos nutritivos y fáciles de llevar. (Chat GPT/Generada con IA)







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