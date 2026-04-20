Salud

5 actitudes de los padres que generan niños agresivos

Acciones cotidianas como gritos, falta de límites o desatención emocional pueden detonar conductas agresivas en los menores

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertas detallan cinco conductas parentales que inciden en la agresividad infantil y explican cómo cambiar este patrón.
Expertas detallan cinco conductas parentales que inciden en la agresividad infantil y explican cómo cambiar este patrón. (Canva Stock/Energyy y Alekesej Sarifulin de Getty Images Signature)







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