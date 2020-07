“Quería hacer un llamado a que la población sospechosa a la que se le tomó muestra, que apliquen aislamiento domiciliar con su grupo familiar; incluso si no ha llegado la orden sanitaria. Esto es clave, no por un muestreo aleatorio, sino porque tienen criterios y si no están en sus casas exponen a otros. Además, quien tenga síntomas respiratorios, al margen de ser covid-19 o un influenza u otros virus, no debería salir”, aseguró el jerarca.