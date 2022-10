116.000 niños de entre 5 y 11 años siguen desprotegidos frente a la covid-19

Un vehemente llamado lanzó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los padres de 116.355 niños de entre 5 y 11 años que no han recibido ni la primera dosis contra la covid-19. Las autoridades instan a los adultos a no tener miedo de llevar a sus hijos a los vacunatorios, pues aseguran que allí nadie los juzgará por no haber ido antes.

