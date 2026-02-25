Ciencia

Sacrifican a capibara y tapir que eran inseparables en zoológico de Inglaterra: ‘Para que ninguno se quedara solo’

Johnson y Al convivieron casi diez años en Cornualles. El zoológico tomó la decisión tras evaluación veterinaria por su deterioro físico

Por O Globo / Brasil / GDA
El Zoológico de Newquay sacrificó a una capibara y un tapir brasileño inseparables tras el avance de enfermedades asociadas a la edad.
El Zoológico de Newquay sacrificó a una capibara y un tapir brasileño inseparables tras el avance de enfermedades asociadas a la edad. (Instagram/@newquayzoo)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

