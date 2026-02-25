Sacrifican a capibara y tapir que eran inseparables en zoológico de Inglaterra: ‘Para que ninguno se quedara solo’

El Zoológico de Newquay sacrificó a una capibara y un tapir brasileño inseparables tras el avance de enfermedades asociadas a la edad.

Una capibara y un tapir brasileño que convivieron casi una década en el Zoológico de Newquay, en Cornualles, fueron sacrificados el mismo día tras el deterioro de su salud por la edad. La decisión buscó evitar sufrimiento y prevenir que uno de los animales quedara solo.

El zoológico anunció el sábado 21 la muerte de Johnson, una capibara de nueve años, y de Al, un tapir brasileño de 20. Ambos compartían recinto desde hacía varios años y eran considerados inseparables por cuidadores y visitantes.

La institución informó que la medida se tomó tras consultas entre veterinarios y el equipo de bienestar animal. Los especialistas determinaron que los dos presentaban un agravamiento de problemas asociados al envejecimiento, lo que afectó su calidad de vida.

Según los tratadores, el objetivo fue evitar sufrimiento adicional y que uno de los animales enfrentara aislamiento tras la muerte del otro.

Un vínculo poco común entre especies

Al nació en 2005 y llegó al zoológico británico en 2014, procedente del Zoológico de Gdansk, en Polonia. El tapir brasileño es nativo de América del Sur y es el mayor mamífero terrestre de Brasil.

Johnson nació en el Chester Zoo y fue trasladado a Newquay en 2016. Aunque no nació en Brasil, la capibara también es originaria de América del Sur.

Tres años después de la llegada de Al, ambos comenzaron a compartir el mismo recinto. La convivencia diaria fortaleció un vínculo inusual entre especies distintas. Funcionarios del zoológico atribuyeron la cercanía al temperamento tranquilo y sociable de ambos animales.

En los últimos meses, los dos evidenciaron complicaciones de salud relacionadas con la edad. Esa situación motivó la evaluación veterinaria que derivó en la decisión final.

Un portavoz del zoológico indicó al medio MailOnline que la pérdida resultó muy difícil para el personal que los atendía a diario. Agregó que despedir a ambos el mismo día fue doloroso, aunque consideraron que fue la opción más compasiva.

Reacciones tras el anuncio

El anuncio se divulgó en redes sociales del zoológico y generó múltiples mensajes de despedida. Visitantes y seguidores recordaron la amistad entre la capibara y el tapir brasileño como uno de los mayores atractivos del recinto.

Algunos comentarios señalaron que la dupla actuaba como embajadora de sus especies. Otros visitantes relataron que la relación especial entre ambos era evidente para quienes los observaban.

El Zoológico de Newquay abrió en 1969. Alberga cerca de 1.000 animales en un área de aproximadamente 13 acres. La institución fue adquirida recientemente por la empresa neerlandesa Libéma.

La dirección indicó que la ausencia de la capibara y el tapir brasileño se sentirá tanto entre el equipo como entre el público que siguió la historia de ambos animales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.